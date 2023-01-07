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В канун старого Нового года пятерка финалистов продолжит борьбу в проекте "Фактор.by"
5 финалистов продолжат борьбу за победу в шоу "Фактор.by". В Рождественский сочельник прошел пятый прямой эфир, который оказался на данном этапе шоу самым технически сложным. Участники проекта исполнили по две композиции. Пока телезрители наслаждались красивой картинкой, в закулисье, как всегда, кипела работа. За короткое время артистам необходимо было полностью перевоплотиться, сменить прическу, грим и стилистический образ.
Пятничный концерт получился контрастным и по эмоциям. От искренней радости до захватывающего дух волнения. По результатам зрительского голосования в шоу прошли Владимир Арутюнян, Иван Дятлов, Марго Новик и Артем Белый. А вот песни за жизнь и доверие звездных наставников пришлось исполнить двум девушкам-финалисткам. Напомним, именно певицы на проекте в дефиците. Тем не менее свое эфирное время навсегда подарила проекту подопечная Сереги - 18-летняя Ангелина Чудакова.
Как только заканчивается один эфир, начинается подготовка к следующему. Финалисты и их звездные наставники покинули съемочный павильон глубоко за полночь. Ведь впереди ответственный эфир - родительская пятница. Участники исполнят хиты - посвящения самым дорогим нашему сердцу людям - маме и папе. Не пропустите пятничный концерт в канун старого Нового года - 13 января.
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