В канун старого Нового года пятерка финалистов продолжит борьбу в проекте "Фактор.by"

Пятничный концерт получился контрастным и по эмоциям. От искренней радости до захватывающего дух волнения. По результатам зрительского голосования в шоу прошли Владимир Арутюнян, Иван Дятлов, Марго Новик и Артем Белый. А вот песни за жизнь и доверие звездных наставников пришлось исполнить двум девушкам-финалисткам. Напомним, именно певицы на проекте в дефиците. Тем не менее свое эфирное время навсегда подарила проекту подопечная Сереги - 18-летняя Ангелина Чудакова.