В. Карачевский: В географии кинофестиваля "Лістапад" теперь никаких ограничений

В географии кинофестиваля "Лістапад" теперь никаких ограничений. Об этом рассказал на закрытом брифинге генеральный продюсер форума, директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский. Новая дирекция ведет переговорыс дистрибьюторами, режиссерами и продюсерами со всего мира об участии в фестивале. Из нововведений - на экран попадут фильмы исключительно гуманистической направленности. Афиши "Лістапада" разместят не только в минских кинотеатрах - фестиваль поедет и в регионы. Идет обсуждение показа национальной ленты "Купала" в рамках форума. Кроме премьер, зрители увидят ретроспективу творчества Виктора Турова. Отдельные показы к 80-летию начала войны и 50-летию белорусской анимации. Сам же XXVIIфорум планируют реформатировать в кинорынок (создать площадку для продвижения отечественных лент и услуг по созданию кино для партнеров).