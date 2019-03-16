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В храм-памятник в честь Всех Святых из Воронежа доставили новый колокольный набор

Молитва в бронзе храма-памятника в честь Всех Святых станет многоголосной. Из Воронежа доставили новый колокольный набор. Три благовестника, которые уже находятся на звоннице храма, дополнят 18 колоколов. У каждого инструмента - своя оригинальная нота, свое посвящение и надпись. Пока же идет Великий пост, колокола молчат. Но прихожане могут прикоснуться к шести новым звонам, они стоят на территории храма. Церковные инструменты поднимут на звонницу до Пасхи.

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