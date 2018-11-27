3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В художественном музее открылась экспозиция художника Александра Штурмана
В Национальном художественном музее сегодня открылась экспозиция художника-путешественника Александра Штурмана. Одной из ведущих тем в его творчестве является европейская архитектура. Его картины - своеобразные открытки из путешествий, написанные маслом на полотне. На их отражены любимые места и здания в разные часы дня. Александр Штурман был чудесным колористом. Большая часть путешествий художника-импрессиониста прошла по Литве, Польше, Италии в 10-20-е годы прошлого столетия. Русский по происхождению, образование получил в России и Польше, долгое время преподавал и в России, и в Литве, но сегодня забыт в этих странах.
В экспозиции свыше сотни отреставрированных работ Александра Штурмана, которые прибыли в Минск из Подлясского музея в Белостоке.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Политика
Все
Общество
Все
Республиканский профсоюзный правовой прием пройдет 31 октября по всей стране
Виртуозы дорог и международный дрифт-проект приехали в Могилев
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов