В художественном музее открылась экспозиция художника Александра Штурмана

В Национальном художественном музее сегодня открылась экспозиция художника-путешественника Александра Штурмана. Одной из ведущих тем в его творчестве является европейская архитектура. Его картины - своеобразные открытки из путешествий, написанные маслом на полотне. На их отражены любимые места и здания в разные часы дня. Александр Штурман был чудесным колористом. Большая часть путешествий художника-импрессиониста прошла по Литве, Польше, Италии в 10-20-е годы прошлого столетия. Русский по происхождению, образование получил в России и Польше, долгое время преподавал и в России, и в Литве, но сегодня забыт в этих странах.