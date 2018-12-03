В художественном музее открылась персональная выставка супруги посла Азербайджана в Беларуси

Восточный, солнечный колорит в заснеженном Минске. В Год малой родины о своей малой родине в живописных полотнах рассказывает супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Беларуси. Персональная выставка Наили Гандиловой открылась сегодня в Национальном художественном музее. Каждое произведение создано по мотивам поэтических строк, объединенных в сборник, написанных самой художницей. В экспозиционном зале более полусотни картин в национальном азербайджанском стиле, однако все они созданы в белорусский период, то есть когда семью Гандиловых направили с дипмиссией в нашу страну, а это полтора года. Кстати, во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашу страну семь из этих полотен наряду с полотнами белорусских авторов экспонировались во Дворце Независимости. Работы отметили оба лидера и согласились: картины должны увидеть как можно больше зрителей.

