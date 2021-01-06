В художественной галерее Борисовской центральной районной библиотеки открылась выставка "Брама веры"

Проект, посвященный празднику Рождества Христова, представляет около сотни православных икон и предметов культа (например, оклады образов и плащаницу). Экспонаты, датированные 17-18 столетиями, - достояние Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук. Из музейных фондов предметы прибыли в Борисов по инициативе митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина.Выставку сакрального искусства борисовчане видят впервые. Экспозицию икон сотрудники Центральной районной библиотеки дополнили тематическими книгами и альбомами.