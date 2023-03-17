В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка БелТА

На мой взгляд, на этих фотографиях переформатированный мир. Потому что окончательно разделили мир на людей первого и второго сорта. И если у тебя есть паспорт гражданина ЕС и США, то тебе позволено все. С момента Великой Отечественной войны таких фото в архиве БелТА не было, где плачут дети, где мамы спят в лесу, где они замерзают и пытаются выжить.

Ирина Акулович, гендиректор БелТА

