ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка БелТА

"Граница между жизнью и смертью". В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка БелТА при поддержке Центра "Системная правозащита", посвященная миграционному кризису на границе с Евросоюзом. Как выглядит нарушение прав беженцев со стороны ЕС, здесь рассказывают более, чем сотни снимков. А еще вещи тех, кого уже нет в живых. Главная задача авторов экспозиции - показать реальную ситуацию на белорусско-польской границе. В понедельник выставка продолжит свою работу в фойе железнодорожного вокзала. Снимки там будут экспонироваться до 26 марта. А с 27 по 2 апреля переедут в здание Национального аэропорта. На протяжении всего времени выставка будет работать без выходных, вход бесплатный.

На мой взгляд, на этих фотографиях переформатированный мир. Потому что окончательно разделили мир на людей первого и второго сорта. И если у тебя есть паспорт гражданина ЕС и США, то тебе позволено все. С момента Великой Отечественной войны таких фото в архиве БелТА не было, где плачут дети, где мамы спят в лесу, где они замерзают и пытаются выжить.
Ирина Акулович, гендиректор БелТА

И сегодня в годовщину гибели Эмиля Чечко правление Международного благотворительного фонда его имени учредило премию Эмиля Чечко для борцов за свободу слова и демократию в Евросоюзе и Великобритании. Премия будет вручаться ежегодно в конце осени, а денежный фонд составит 18 тысяч долларов. Отбором номинантов будет заниматься комиссия, в состав которой войдут правозащитники и журналисты из разных стран. Десять претендентов на победу будут приглашены в Минск, и в торжественной обстановке определятся трое лауреатов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все