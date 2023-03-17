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В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка БелТА
"Граница между жизнью и смертью". В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась фотовыставка БелТА при поддержке Центра "Системная правозащита", посвященная миграционному кризису на границе с Евросоюзом. Как выглядит нарушение прав беженцев со стороны ЕС, здесь рассказывают более, чем сотни снимков. А еще вещи тех, кого уже нет в живых. Главная задача авторов экспозиции - показать реальную ситуацию на белорусско-польской границе. В понедельник выставка продолжит свою работу в фойе железнодорожного вокзала. Снимки там будут экспонироваться до 26 марта. А с 27 по 2 апреля переедут в здание Национального аэропорта. На протяжении всего времени выставка будет работать без выходных, вход бесплатный.
На мой взгляд, на этих фотографиях переформатированный мир. Потому что окончательно разделили мир на людей первого и второго сорта. И если у тебя есть паспорт гражданина ЕС и США, то тебе позволено все. С момента Великой Отечественной войны таких фото в архиве БелТА не было, где плачут дети, где мамы спят в лесу, где они замерзают и пытаются выжить.
И сегодня в годовщину гибели Эмиля Чечко правление Международного благотворительного фонда его имени учредило премию Эмиля Чечко для борцов за свободу слова и демократию в Евросоюзе и Великобритании. Премия будет вручаться ежегодно в конце осени, а денежный фонд составит 18 тысяч долларов. Отбором номинантов будет заниматься комиссия, в состав которой войдут правозащитники и журналисты из разных стран. Десять претендентов на победу будут приглашены в Минск, и в торжественной обстановке определятся трое лауреатов.
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