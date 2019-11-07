В кинотеатрах Минска показывают фестивальные картины "Лістапада". На "Беларусьфильме" работает индустриальная платформа

Сегодня - предпоследний "лістападны" день. В эти минуты идут показы фильмов в шести кинотеатрах Минска. По традиции большинство - лауреаты Каннского и Венецианского фестивалей. Параллельно на "Беларусьфильме" работает индустриальная платформа для молодых режиссеров, сценаристов и продюсеров.



Подробнее о том, что представляют и обсуждают на площадке, расскажет наш корреспондент Лидия Заблоцкая, она на прямой связи со студией (прямое включение).





20 режиссеров и продюсеров представляют свои кинопроекты сегодня на "Лістападзе"



Здравствуйте! Действительно, здесь - живой синема-кластер. Или, проще говоря, уроки и работа над ошибками для белорусских киношников. Беспрерывно проходят мастер-классы и открытые разговоры. Например, о том, как для своего первого проекта найти деньги или получить международный грант. Прямо сейчас два десятка режиссеров и продюсеров представляют свои кинопроекты. В небольших видео - о жизни "поколения Z", существовании украинского местечка Счастье и радиоактивная история деревни под Столином 1961 года. Кинематографисты делятся своими задумками. Мы пообщались с некоторыми между занятиями, а также узнали у координатора новинки этой индустриальной платформы.

Мастер-класс для документалистов и семинар по разработке актуальных сценариев

Вместе с начинающими кинематографистами работают и более опытные коллеги: например, директор Варшавского кинофестиваля, отборщики фильмов из Бельгии, Украины и Литвы. То есть есть шанс получить аккредитацию на международные синема-площадки. Вечером здесь откроют масштабный мастер-класс для документалистов. Продюсеры и дистрибьюторы из Швеции и Эстонии расскажут, как продвигать свою работу на телеканалы. Кроме того, в программе - семинар по разработке актуальных сценариев. Здесь уже гостей будет больше - около трех десятков кинопрофессионалов.

День виртуальной реальности в рамках индустриальной платформы

И если этот кластер закрыт для посещения, то параллельно каждый желающий может прийти на день виртуальной реальности в рамках индустриальной платформы. Иначе говоря,

. Можно посмотреть фестивальные хиты Венеции и Сандэнса. Вместе с показами в одном из торговых центров работает и лаборатория: учатся создавать анимацию в виртуальной реальности и смотрят на баттл VR-художников. Говорят, будет интересно.