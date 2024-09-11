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В кинотеатре "Центральный" покажут немое кино в сопровождении камерного оркестра
Голливудский шедевр немого кино в сопровождении живой музыки. В кинотеатре "Центральный" выступит заслуженный коллектив Беларуси - камерный оркестр. За дирижерским пультом - Евгений Бушков.
Коллектив сыграет музыку к фильму "Шерлок младший", которую написал известный композитор Стивен Прутсман. Показ комедийной драмы мирового актера и режиссера ХХ века - Бастера Китона - пройдет под эгидой проекта Белгосфилармонии "Живая музыка кино". Билеты доступны на сайте "Кино Минска" и в кассе кинотеатра.
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