В кинотеатре "Центральный" покажут немое кино в сопровождении камерного оркестра

Голливудский шедевр немого кино в сопровождении живой музыки. В кинотеатре "Центральный" выступит заслуженный коллектив Беларуси - камерный оркестр. За дирижерским пультом - Евгений Бушков.



Коллектив сыграет музыку к фильму "Шерлок младший", которую написал известный композитор Стивен Прутсман. Показ комедийной драмы мирового актера и режиссера ХХ века - Бастера Китона - пройдет под эгидой проекта Белгосфилармонии "Живая музыка кино". Билеты доступны на сайте "Кино Минска" и в кассе кинотеатра.