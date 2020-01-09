В Китае открыли памятник Янке Купале

Уже второй памятник Янке Купале открыли в Китае. Церемония прошла во Втором пекинском университете иностранных языков. В ней участвовали посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, дипломаты, а также автор памятника - скульптор У Вэйшань. Это одно из событий, которое завершает Год образования Беларуси в Китае. Памятники классикам белорусской литературы есть и в других городах Поднебесной - Якубу Коласу в Тяньцзине и Янке Купале в Сиане.