ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Китае открыли памятник Янке Купале

Уже второй памятник Янке Купале открыли в Китае. Церемония прошла во Втором пекинском университете иностранных языков. В ней участвовали посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, дипломаты, а также автор памятника - скульптор У Вэйшань. Это одно из событий, которое завершает Год образования Беларуси в Китае. Памятники классикам белорусской литературы есть и в других городах Поднебесной - Якубу Коласу в Тяньцзине и Янке Купале в Сиане.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все