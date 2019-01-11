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В Китае проходят белорусские Святки

Кадры из Китая. Посол Беларуси в этой стране Кирилл Рудый поделился видео в своем "Твиттере". Третий год в Китае проходят белорусские Святки. В этот раз с коллективом БГУ "Неруш" в одном из известных торговых центров Пекина (видео).

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