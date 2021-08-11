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В Копыле на Дне письменности запустят первое белорусское приложение аудиокниг
Первое белорусское приложение аудиокниг запустят на Дне письменности в Копыле. В виртуальной библиотеке - национальная классика: Колас, Бядуля, Чорны, Мицкевич и другие авторы. На празднике слова впервые пройдет интерактивный пеший QR-квэст - "Капыльскі рог" - с народными загадками и литературными викторинами. Вообще же в программе 28-го Дня белорусской письменности - десятки активностей для любых предпочтений. Основная тема всех мероприятий, в том числе церемоний открытия и закрытия, - Год народного единства и 80-летие начала Великой Отечественной войны. Так, на выставке, посвященной единству, представят фотографии, документы и газеты 1921-1939 годов. Всего более 200 экземпляров, копии которых посетители смогут увезти с собой в качестве сувенира. Откроют и малую архитектурную форму писателю Тишке Гартному.
Копыльщина - это земля, которая плодовита была на творчество, на писательские круги. Это более 50 писателей, людей, которые сегодня может быть не широко известны большому кругу международного сообщества, но это люди, которые создавали нашу белорусскую письменность, создавали культуру белорусскую.
День белорусской письменности примет и творческую встречу с председателем Союза писателей, чьи произведения переведены на 20 языков мира, Николаем Чергинцом. Конечно, состоятся и традиционные фестиваль "Книги и прессы", круглый стол писателей и научно-практическая конференция. Уже известны лауреаты литературной премии, их выбрали из более шести десятков заявившихся, но имена победителей держатся в тайне до церемонии награждения.
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