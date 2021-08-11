В Копыле на Дне письменности запустят первое белорусское приложение аудиокниг

Первое белорусское приложение аудиокниг запустят на Дне письменности в Копыле. В виртуальной библиотеке - национальная классика: Колас, Бядуля, Чорны, Мицкевич и другие авторы. На празднике слова впервые пройдет интерактивный пеший QR-квэст - "Капыльскі рог" - с народными загадками и литературными викторинами. Вообще же в программе 28-го Дня белорусской письменности - десятки активностей для любых предпочтений. Основная тема всех мероприятий, в том числе церемоний открытия и закрытия, - Год народного единства и 80-летие начала Великой Отечественной войны. Так, на выставке, посвященной единству, представят фотографии, документы и газеты 1921-1939 годов. Всего более 200 экземпляров, копии которых посетители смогут увезти с собой в качестве сувенира. Откроют и малую архитектурную форму писателю Тишке Гартному.