В Корме проходит фестиваль народных традиций "Льняная карусель"

Активно в стране идет теребление льна. В Корме эта культура - гордость района - под нееотведена почти половина посевных площадей. Не удивительно, что здесь проходит фестиваль народных традиций "Льняная карусель". В этом году он уже пятый по счету. В день форума по улицам поселка прошел "Льняной парад". А главным событием стал "Льняной показ мод". Увидеть можно было и готовые изделия, и процесс их создания - рядом раскинулся город мастеров с интерактивными площадками и мастер-классами. В программе также выступления коллективов, спортивные игры и дегустации блюд национальной кухни.



В планах организаторов - следующую "Льняную карусель" сделатьмеждународной.



