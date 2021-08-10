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В Корме проходит фестиваль народных традиций "Льняная карусель"

Активно в стране идет теребление льна. В Корме эта культура - гордость района - под нееотведена почти половина посевных площадей. Не удивительно, что здесь проходит фестиваль народных традиций "Льняная карусель". В этом году он уже пятый по счету. В день форума по улицам поселка прошел "Льняной парад". А главным событием стал "Льняной показ мод". Увидеть можно было и готовые изделия, и процесс их создания - рядом раскинулся город мастеров с интерактивными площадками и мастер-классами. В программе также выступления коллективов, спортивные игры и дегустации блюд национальной кухни.

В планах организаторов - следующую "Льняную карусель" сделатьмеждународной.

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