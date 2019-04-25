В краеведческом музее Червенского района приглашают в музыкальную гостиную

Новый формат экскурсий в Червенском районе. Можно не только узнать интересные сведения об экспонатах, но и оказаться во французском кафе с чашечкой кофе либо послушать мазурку Монюшко.

В краеведческом музее после экскурсий приглашают в музыкальную гостиную, воспитанники и преподаватели местной детской школы искусств демонстрируют репертуар белорусского композитора. И это неслучайно: 5 мая мир отметит 200-летие Станислава Монюшко.

А в музее "Пространство Хаима Сутина" посетители попадают в парижскую кофейню: один из выставочных залов стилизован под среду, где любил писать свои экспрессивные произведения белорусско-французский художник.