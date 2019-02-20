Накануне Международного дня родного языка в культурном центре белорусского посольства в Москве открылась выставка "Лит Арт". Здесь представлено более 40 графических листов с образами белорусского алфавита. В каждом скрыт определенный смысл. Например, буква Т изображена в виде весов, которые символизируют микрокосмос человека. Каллиграфия выполнена на основе кириллицы. Именно таким шрифтом была впервые напечатана Библия Франциска Скорины. Во многих работах зашифрованы тексты известного первопечатника. В честь Дня родного языка звучали стихи Янки Купалы и Максима Богдановича, а также песни на белорусском языке. День родного языка отмечается уже почти 20 лет во многих странах мира.