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В культурном центре "Корпус" открылась первая масштабная выставка Вилия Янкелевича

Личный манифест - отреализм

"Ноль формы" как у Малевича трансформировался в личный манифест. Отреализм. Это значит, отталкивается от реальности. Не приукрашивая, а разукрашивая, автор много экспериментирует с цветом.


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Вместо холстов под масло - картон и дерево

Мастерская бывшего лесовода за 70 км от Минска - в гараже. Вместо холстов под масло - картон и дерево. Темы вечные: о мире и его устройстве, о людях. Головоломка для искусствоведа.

В свои 80 дебютант собрал полный зал


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