В Купаловском театре пройдет творческий вечер в честь юбилея Тамары Мироновой

Тамара Миронова приглашает! Сегодня на главной сцене Купаловского театра пройдет творческий вечер в честь юбилея заслуженной артистки Беларуси. 3 февраля ей исполнилось 70 лет! Миронова воплотила около 130 ролей в кино и более 60 характерных персонажей в театре! А "тудэма-сюдэма" в ее исполнении в легендарной "Павлинке" уже стало коронным. Этим февральским вечером Тамара Миронова вместе с ведущими артистами Купаловского театра будет радовать зрителей своим мастерством! Легко, просто и весело - в духе юбилярши!



