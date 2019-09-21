В Купаловском театре сегодня проводят экскурсии по театральным цехам

Концерты, перформансы, встречи с театральными звездами. Купаловский театр отмечает юбилейный, сотый, сезон. Весь день до полуночи в Александровском сквере для гостей раскрываются тайны закулисья, куда не "ступала нога зрителя". Специальные экскурсии по театральным цехам: бутафорский, реквизиторский, гримерный и костюмерный, а также арт-фойе и портретная галерея. Экскурсию проводит молодой драматург Андрей Горвут, она рассказывает об истории здания театра, которому в этом сезоне исполняется 130 лет.



В 16 часов начнется концерт купаловцев, затем онлайн-трансляция спектакля "Радио Прудок", а вечером - программа "Будем танцевать".