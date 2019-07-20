В Купаловском театре сегодня пройдет прощание с Августом Миловановым

Сегодня на главной сцене Купаловского театра пройдет прощание с народным артистом Беларуси Августом Миловановым. С 11 до 13 часов состоится гражданская панихида. Похоронят артиста на Восточномкладбище Минска. Народный артист Беларуси Август Милованов ушел из жизни в возрасте 82 лет. Актерскому мастерству уроженец Сталинграда учился в Беларуси, окончил наш театрально-художественный институт. Позже здесь преподавал на протяжении 20 лет. В начале 60-х пришел в труппу Купаловского театра, которому был верен до последнего.



