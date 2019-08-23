В Купаловском театре сегодня состоится прощание с Ильей Курганом

Наша страна сегодня простится с золотым голосом, легендарным диктором. На неделе не стало заслуженного артиста Беларуси Ильи Кургана . Он ушел на 94-м году жизни, почти 40 из которых посвятил служению Белорусскому радио.

Благодаря бархатному тембру и своей подаче текста он стал самым узнаваемым радиодиктором нашей страны. В фондах Белтелерадиокомпании хранятся десятки видео- и аудиозаписей с его участием, пластинки со стихами белорусских литераторов. Он отказался от прямых эфиров только в 65, а на пенсию ушел и того позже - в 87! Профессор Илья Курган преподавал студентам сценическую речь и выпустил многих ныне известных актеров, теле- и радиоведущих.