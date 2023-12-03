В Купаловском театре состоялась премьера спектакля "Двор майго дзяцінства"

Национальный театр имени Янки Купалы приводит в детство, где мы пытаемся ответить на вопросы из взрослой жизни: первое предательство, первая любовь, первое разочарование, как с этим справиться. Кто нам может ответить на вопрос? Я думаю, что только те, кто окружали нас в детстве.

Даниил Филиппович, режиссер Национального академического театра имени Янки Купалы