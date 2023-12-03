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В Купаловском театре состоялась премьера спектакля "Двор майго дзяцінства"

Первая премьера в 104-м сезоне Купаловского! Состоялся дебютный показ спектакля "Двор майго дзяцінства". Это авторская постановка белорусского режиссера Даниила Филипповича. Спектакль создан при господдержке: режиссер получил грант Президента Беларуси на 2023 год в области культуры. Сценарий написан по личным дневникам режиссера.

Национальный театр имени Янки Купалы приводит в детство, где мы пытаемся ответить на вопросы из взрослой жизни: первое предательство, первая любовь, первое разочарование, как с этим справиться. Кто нам может ответить на вопрос? Я думаю, что только те, кто окружали нас в детстве.
Даниил Филиппович, режиссер Национального академического театра имени Янки Купалы
Стоит этот спектакль посетить потому, что у каждого своедетство, у каждого свое воспоминание, и невозможно прожить жизнь без этих ярких эмоций и впечатлений.
Александр Шестаков, гендиректор Национального академического театра имени Янки Купалы

История, разыгранная на сцене Купаловского, - это своеобразный реверанс городу-герою Минску. Оценить постановку предлагается на протяжении трех недель. Также показ запланирован и в январе.

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