В Купаловском впервые показали адаптированный спектакль для людей с ограниченным зрением

Увидеть театр при помощи слов. Главная драматическая сцена страны стала доступнее для людей с ограниченным зрением. Впервые в Купаловском показали спектакль, адаптированный для зрителя с особыми потребностями. Шаг навстречу искусству без границ сделала некоммерческая организация "МоцАрт". Цель команды - создание инклюзивного пространства. Где любой зритель сможет получить качественную услугу широкого профиля. Так что же скрывается за словом "аудиодескрипция" и как это работает на деле, знает Нина Можейко.

Для них театр начинается не с вешалки, а с чутких инструкций билетера. Количество ступеней, расстояние до кресла - необходимое руководство для этого типа посетителей. В остальном же они ничем не отличаются от публики. Узнать зрителя с особенными потребностями можно только по радионаушникам.

Радиоустройство не просто аксессуар, а парадный вход в пьесу. Через аудиодескрипцию - именно так называют лаконичное описание предмета или действия для людей с поврежденным зрением - они узнают не только про фигуры речи, но и про подробности зрелища.

Для аудиодескрипции в Купаловском театре есть все необходимое. Прежде всего это кабина, где находится диктор во время действия. Это, конечно, мониторы, с их помощью он следит за тем, что происходит на сцене. И радиоаппаратура - вот такие наушники, ему необходимы, чтобы также наблюдать за действием.

Какого цвета костюм, какому столетию принадлежит гарнитур и что взял в руки главный герой - такие детали интересуют диктора. Он - глаза лишенных зрения. Таких специалистов в стране немного. Есть и особенные требования - прежде всего дикция, наблюдательность, а также способность импровизировать. К сожалению, пока такому не учат в университетах.

Пьесу на фискальную тему - "Школу налогоплательщиков" - впервые не смотрят, а слушают. Артисты же работают на сцене, как и обычно. Действие никак не изменяется даже по хронометражу - проконтролировали даже с секундомером.