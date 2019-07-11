В Летнем амфитеатре Витебска стартует "Славянский базар"

В эти минуты в Летнем амфитеатре Витебска официально стартует главное музыкальное и культурное событие лета. Международный фестиваль искусств "Славянский базар". Это крупнейший в Беларуси творческий форум. Он давно перешагнул границы славянского мира и сегодня объединяет страны и континенты. В афише - только звезды. А мероприятия, как говорится, на любой вкус и возраст. И прямо сейчас при полном аншлаге начинается торжественное открытие "Славянского базара в Витебске". Мы переносимся в эпицентр фестивальной атмосферы. С нами на прямой связи Лидия Заблоцкая.



Витебск уже охватывают музыкальные импульсы. "Славянский базар" - главный лейтмотив этого лета - собрал более пяти тысяч гостей из 42 стран. Сегодня здесь, в Летнем амфитеатре, выступят более полусотни артистов. Это и обладатель "Грэмми" Марлоу Росадо из США, шведский исполнитель Боссон, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов и другие исполнители. Все они на протяжении дня репетировали на сцене амфитеатра. Мы также были в амфитеатре и пообщались с гостями.