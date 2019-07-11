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В Летнем амфитеатре Витебска стартует "Славянский базар"
В эти минуты в Летнем амфитеатре Витебска официально стартует главное музыкальное и культурное событие лета. Международный фестиваль искусств "Славянский базар". Это крупнейший в Беларуси творческий форум. Он давно перешагнул границы славянского мира и сегодня объединяет страны и континенты. В афише - только звезды. А мероприятия, как говорится, на любой вкус и возраст. И прямо сейчас при полном аншлаге начинается торжественное открытие "Славянского базара в Витебске". Мы переносимся в эпицентр фестивальной атмосферы. С нами на прямой связи Лидия Заблоцкая.
Витебск уже охватывают музыкальные импульсы. "Славянский базар" - главный лейтмотив этого лета - собрал более пяти тысяч гостей из 42 стран. Сегодня здесь, в Летнем амфитеатре, выступят более полусотни артистов. Это и обладатель "Грэмми" Марлоу Росадо из США, шведский исполнитель Боссон, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов и другие исполнители. Все они на протяжении дня репетировали на сцене амфитеатра. Мы также были в амфитеатре и пообщались с гостями.
Ожидаем и очень трогательный номер Дениса Клявера с несколькими составами детских коллективов Беларуси.Также будет вручен приз Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В этом году его получит Таисия Повалий. Основная тема концерта о семейных ценностях, и посвящен он малой родине. Под эту тематику специально формировали плейлист. Кстати, все оборудование (а это 300 тонн или 11 грузовиков) привезли из Москвы. Фактически вся сцена - это мультимедийные экраны. Увидеть все вы сможете уже после "Панорамы" в 22:00. Наша съемочная группа продолжит работать за кулисами открытия.
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