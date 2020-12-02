В Логойском доме ремесел готовятся к новогодним праздникам и выставке-ярмарке "Зимние россыпи"

Главный герой - белорусский Дед Мороз - Зюзя, которого здесь ежегодно делает мастер по куклам… из России. С историей жизни Нины Савельевой-Золотухиной и ее сказочными персонажами познакомилась наш корреспондент Лариса Гулякевич.

Ее неповторимые герои родом из белорусских сказок. Она искала их не только в интернете, изучала энциклопедии, перечитывала народные легенды и предания, разговаривала с местными жителями. Сама же приехала в Беларусь из суровой Сибири в середине 80-х.

Именно на таких куклах из ткани, которые к тому же развивают моторику, маленькие девочки в прошлом учились навыкам рукоделия.







Нина Савельева-Золотухина называет себя кукольницей, хотя по первой профессии, которую приобрела в России, полиграфист. Сегодня утонченная женщина с таежным северным характером - настоящий клад земли Логойской. Входит в клуб мастеров с одноименным названием и представляет район на выставках белорусского творчества.

Ежегодно Логойский дом ремесел организует выставку-ярмарку "Зимние россыпи". К новогодним праздникам Нина Потаповна также готовит этнографических героев. Основной - белорусский Дед Мороз - Зюзя.