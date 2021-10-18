В Любанском районе 20-летие отмечает народная мастерская "Матрушка"

20-летие в этом году отмечает народная мастерская "Матрушка". 7 рукодельниц разного возраста освоили ткачество на станках и плетение поясов на бердечке. Группа работает при Доме культуры деревни Коммуна Любанского района. "Матрушка" активно участвует в фестивалях, ярмарках, конкурсах. В этом году коллектив привез дипломы первой и второй степени национального конкурса "Матчыны кросны", а руководитель объединения удостоилась Гран-при.