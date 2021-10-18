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В Любанском районе 20-летие отмечает народная мастерская "Матрушка"

20-летие в этом году отмечает народная мастерская "Матрушка". 7 рукодельниц разного возраста освоили ткачество на станках и плетение поясов на бердечке. Группа работает при Доме культуры деревни Коммуна Любанского района. "Матрушка" активно участвует в фестивалях, ярмарках, конкурсах. В этом году коллектив привез дипломы первой и второй степени национального конкурса "Матчыны кросны", а руководитель объединения удостоилась Гран-при.

При мастерской "Матрушка" работает группа "Вирок" - объединение для детей и подростков, где секретам ткачества обучают местных девочек. Вместе со старшими подругами юные "Матрушки" ткут скатерти, салфетки, покрывала, пояса. Особая их творческая гордость - куклы в национальных костюмах, сделанные своими руками.

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