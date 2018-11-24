В "Минск-Арене" состоялась генеральная репетиция финала детского "Евровидения"

Около получаса назад закончилась генеральная репетиция шоу финала, которое завтра предстанет вниманию не только многочисленной публике "Минск-Арены". За красочным действом будут наблюдать миллионы телезрителей по всему миру. К слову, генпрогон - это точь в точь итоговое шоу . Абсолютно зеркальные концерты. Сегодня на главной площадке международного детского песенного конкурса в Минске был полный зал зрителей. После просмотра свои баллы конкурсантам выставило жюри 20 стран-участниц, в то время как зрительское голосование онлайн продолжается. Оно продлится до начала финального концерта. Затем после выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе - представителя своей страны. Кстати, Даниил Ястремский от Беларуси выступает под восьмым номером. Просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов можно на официальном сайте форума.



О том, какая атмосфера царила в зале и за кулисами за сутки до музыкальной кульминации, репортаж Инны Пилевич. На детском "Евровидении" сияют не только софиты, но и сами артисты. Всем танцовщикам делают космические прически и мэйк-ап с помощью цветного лака. В таком виде соответствуем слогану конкурса "Лайт ап!" - зажигаем.



Сегодня в "Минск-Арене" пудрят носики как солистки, так и солисты. Макияж и прическа обязателен для всех, кто выходит на сцену. В спешке многие артисты совмещают посещение гримерки с обедом. Все, чтобы не нарушить серьезный тайминг конкурса. Задержка эфира недопустима. Начало эфира строго в 18:00.



Именины на детском "Евровидении". За 13 минут до генпрогона Фидан Хусейновой исполнилось 13. Евровизионная семья устроила сюрприз конкурсантке из Азербайджана.



Генеральная репетиция - это крайний выход конкурсантов на сцену перед финалом. Поэтому возможность прогнать свой номер еще раз не упускают даже в коридорах. Пока маленькие артисты на сцене, их команды следят за своими подопечными в "бабл делегейшн". Здесь картинка транслируется в режиме реального времени. Генеральный прогон - как копия завтрашнего шоу. На концерте присутствуют зрители, а глашатаи объявляют пусть пока и вымышленные - прописанные режиссером баллы. Поэтому даже эмоции в грин-руме за заветные 12 приходится отыгрывать на камеру. Кстати, оценки от России объявит Хрюша из "Спокойной ночи, малыши". Сегодня звезды российской детской программы встретились с героями нашей "Калыханки". Это первое знакомство с Топой и Енотом.



Генпрогон транслируется в 20 стран-участниц. Но не на экраны телевизоров, а по внутренней сети для жюри. По итогам эфира национальные коллегии выбрали своих фаворитов. Но эти оценки будут озвучены завтра. В пресс-центре также делают ставки и прогнозы. Сегодня журналисты открыли голосование среди аккредитованных на конкурсе корреспондентов - сравнимо букмекерским ставкам.



Но слово остается за зрителями. На официальном сайте проекта www.junioreurovision.tv. продолжается онлайн-голосование. По новым правилам, каждая страна может поддержать своего исполнителя и еще максимум четверых конкурсантов.

