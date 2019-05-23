В Минск приехали представители французской Гранд-опера или Опера Гарнье, чтобы познакомиться с нашим Большим театром и его искусством. Советник директора одного из самых известных и значительных театров оперы и балета в мире Пьер-Франсуа Эклен высказал заинтересованность в проведении мастер-классов между коллегами, а также гастрольной деятельностью. А заведующий балетной труппой Флавьен Моглиа признался, что давно мечтал побывать на родине Марка Шагала и Льва Бакста. Сегодня вечером высокие гости из Парижской оперы планируют посмотреть балет "Лауренсия" в белорусском Большом театре, а также посетить нашу хореографическую гимназию-колледж.