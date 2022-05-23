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В Минске и Бресте впервые открылась ярмарка знаменитого узбекского трикотажа
В Минске и Бресте впервые открылась ярмарка знаменитого узбекского трикотажа. Размерный ряд представлен от 44-го до 72-го. Для покупателей большой выбор платьев, туник, костюмов для отдыха и дома.
Главная особенность узбекского трикотажа в том, что он состоит из натурального 100-процентного хлопка. Хлопок гипоаллергенный, он подходит как для детей, так и для взрослых.
Рядом с трикотажем находится и полюбившаяся белорусам выставка обуви для проблемной стопы. Все модели из натуральной или пресованной кожи, с авторским дизайном.
Ждут покупателей в Минске по адресу: Матусевича, 20 - это ДК "Сукно". Также и в Бресте в Ледовом дворце, по улице Московская, 151а. Ярмарка будет работать по 1 июня включительно.