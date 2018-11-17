В Минске идут последние приготовления к детскому конкурсу песни "Евровидение-2018"

Сегодня в белорусскую столицу прибывают первые участники детского «Евровидения-2018». Совсем скоро в Национальный аэропорт Минск прилетят конкурсанты из Австралии, Сербии, Албании и Уэльса. Делегации будут встречать волонтеры - именно они выступят их гидами, переводчиками и помощниками в нашей стране. После прилета маленькие звездочки отправятся отдыхать в Евродом, который разместился в "Президент-Отеле". Всего 16-й международный песенный конкурс соберет 20 стран-участниц. Первая встреча всех исполнителей состоится в понедельник в "БелЭкспо". Там в 17:00 пройдет торжественная церемония открытия Евронедели. Само же шоу намечено на 25 ноября. Его трансляция будет вестись из "Минск-Арены", где уже завершен монтаж сцены. За новостями детского "Евровидения" вы можете следить в дневниках "Light up!".