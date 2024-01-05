В Минске на площади Свободы открылся выставочный проект "НЕЙРО Беларусь"

Для начала мы выбираем сцены, которые хотим показать людям. Например, какая-то легенда. Мы ее читаем, выбираем самую яркую сцену, по которой будет понятно, о чем идет речь. Потом создаем промт. Промт - это набор текста, слов, которые вмещают в себе все описание картины, которую мы хотим увидеть. Если искусственный интеллект нас не понимает дословно, мы помогаем ему наводящими картинками. Мы обучаем искусственный интеллект, чтобы он понимал, что такое Беларусь.

Денис Портянко, соавтор проекта "НЕЙРО Беларусь"