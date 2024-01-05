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В Минске на площади Свободы открылся выставочный проект "НЕЙРО Беларусь"

Новый проект "НЕЙРО Беларусь" открылся в выставочном пространстве на площади Свободы в Минске. Более 90 картин, созданных нейросетями, которые по-своему презентуют белорусскую природу, архитектуру, кухню, мифологию, историю и многое другое. Каждая работа экспозиции и даже музыкальное сопровождение были созданы искусственным интеллектом.

Для начала мы выбираем сцены, которые хотим показать людям. Например, какая-то легенда. Мы ее читаем, выбираем самую яркую сцену, по которой будет понятно, о чем идет речь. Потом создаем промт. Промт - это набор текста, слов, которые вмещают в себе все описание картины, которую мы хотим увидеть. Если искусственный интеллект нас не понимает дословно, мы помогаем ему наводящими картинками. Мы обучаем искусственный интеллект, чтобы он понимал, что такое Беларусь.
Денис Портянко, соавтор проекта "НЕЙРО Беларусь"

Организаторы также подготовили тематический квест, с помощью которого можно в развлекательной форме ознакомиться с экспозицией и даже послушать подкаст по выставке прямо со своего смартфона.

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