В Минске начался 1-й городской открытый конкурс исполнителей на белорусских цимбалах имени Татьяны Сергеенко. Отбор будет проходить в течение пяти дней. В конкурсе принимают участие более 60 солистов и 25 ансамблей. В программе произведения разных стилей, эпох и жанров.

