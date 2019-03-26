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В Минске начался 1-й городской открытый конкурс исполнителей на белорусских цимбалах

В Минске начался 1-й городской открытый конкурс исполнителей на белорусских цимбалах имени Татьяны Сергеенко. Отбор будет проходить в течение пяти дней. В конкурсе принимают участие более 60 солистов и 25 ансамблей. В программе произведения разных стилей, эпох и жанров.


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Итоги конкурса подведут в конце недели. Лучшие исполнители примут участие в заключительном концерте в пятницу.

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