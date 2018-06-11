В Минске начинается Неделя белорусской кухни

В Минске сегодня начинается XVII Неделя белорусской кухни. Специальное летнее меню в течение семи дней предложат почти 80 столичных кафе и ресторанов. Перечень блюд и цены везде будут одинаковы. В меню овощной салат, холодник, мачанка, лапуны с грудинкой в грибном соусе и традиционный березовый сок с медом. Список заведений, где можно попробовать национальные блюда, можно найти на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.