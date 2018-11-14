ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Минске открылась авторская выставка Марии Пешкун "Жили-небыли"

Ей только 16, а она со своими нарисованными героями успела поучаствовать в международных выставочных проектах России, Китая, Беларуси. Авторская выставка Марии Пешкун "Жили-небыли" открылась в салоне на Интернациональной. Мария из династии художников, но имеет свой взгляд на мир искусства. Это сочная палитра типажей пестрых и ярких.

Художница создает на холсте или бумаге как реальных людей, так и собирательные образы, персонажей из сказок, мифов, фантазий и снов. К тому же, учащаяся колледжа имени Ахремчика увлекается анимацией и музыкой, которую пишет сама.

В экспозиции Марии Пешкун, которая будет длиться до 25 ноября, демонстрируются живописные и графические работы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все