От простых форм к глубоким мыслям. В Минске открылась дебютная выставка художницы Бирты Биврест. Работать над произведениями она начала несколько лет назад. Всего в коллекции 13 работ. Они написаны яркими красками и при смене света картины выглядят совсем иначе. Увидеть экспозицию можно будет до 16 августа.



