В Минске открылась выставка "Кино семидесятых и не только"

Стоп-кадр "Кино семидесятых и не только". Впервые в Минске открылась персональная выставка французского фотографа Андре Перльштейна. В объектив художника попадали знаменитые люди Франции, а именно эта экспозиция раскрывает закулисную жизнь актеров и режиссеров - таких, как Ален Делон и Чарли Чаплин. Киносъемок около 30, а передать всю палитру персонажей, мест и ситуаций, как считает автор, можно и монохромом.