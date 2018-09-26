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В Минске открылась выставка "Кино семидесятых и не только"
Стоп-кадр "Кино семидесятых и не только". Впервые в Минске открылась персональная выставка французского фотографа Андре Перльштейна. В объектив художника попадали знаменитые люди Франции, а именно эта экспозиция раскрывает закулисную жизнь актеров и режиссеров - таких, как Ален Делон и Чарли Чаплин. Киносъемок около 30, а передать всю палитру персонажей, мест и ситуаций, как считает автор, можно и монохромом.
Выставка проходит в рамках Месяца фотографии в Минске. Увидеть киносъемки Андре Перльштейна можно до 8 октября.
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