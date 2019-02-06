В Минске открылась XXVI Международная книжная выставка

Сегодня в Минске в двадцать шестой раз открылась Международная книжная выставка. Это время и ярких презентаций, и больших литературных премьер. Приветствие участникам и гостям выставки направил Президент Александр Лукашенко. В комплексе "БелЭкспо" книжные новинки представили более 300 экспонентов из Беларуси, Китая, России, Германии, Польши, США, Венгрии, Румынии, Италии, Азербайджана. Филиалами выставки стали также столичные кафе, рестораны и кинотеатры.

Большой исторический атлас Беларуси в 4-х томах претендует на победу в 58-м национальном конкурсе "Искусство книги". На выставки и десятки книг о малой родине и ее людях. Меломанов ждет издание, посвященное уроженцу деревни Старые Василишки Гродненской области певцу и композитору Чеславу Немену. Любителям шпионских историй посвящен третий роман "Минской трилогии" Сергея Песецкого. О событиях, правда, детективных, и людях, которые распутывают такие истории, - "Белорусский уголовный розыск". Книга - своего рода наш ответ на сочинения Аркадия Кошко - гения сыска. Он тоже есть в книге. По словам издателей, сейчас в топе продаж нон-фикшн, образовательная и детская литература. И на выставке в Минске были не только книги для юных читателей, но и созданные детьми. И рассматривали их не просто с интересом, а с гордостью. Впрочем, книги сегодня можно было не только читать, но и смотреть на большом экране. Филиалами стали и столичные кинотеатры.