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В Минске открылась XXVI Международная книжная выставка
Сегодня в Минске в двадцать шестой раз открылась Международная книжная выставка. Это время и ярких презентаций, и больших литературных премьер. Приветствие участникам и гостям выставки направил Президент Александр Лукашенко. В комплексе "БелЭкспо" книжные новинки представили более 300 экспонентов из Беларуси, Китая, России, Германии, Польши, США, Венгрии, Румынии, Италии, Азербайджана. Филиалами выставки стали также столичные кафе, рестораны и кинотеатры.
Что представляет собой современный мир книг? О самых интересных литературных премьерах расскажет Наталья Тарасюк. Над созданием этой книги работали авторы со всей страны.
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А вот отражением белорусско-китайских отношений и своеобразным руководством для туристов и тех, кто задержится в Поднебесной, можно назвать седьмую книгу Инессы Плескачевской.
Книги будут не только представлять, но и оценивать
Большой исторический атлас Беларуси в 4-х томах претендует на победу в 58-м национальном конкурсе "Искусство книги". На выставки и десятки книг о малой родине и ее людях. Меломанов ждет издание, посвященное уроженцу деревни Старые Василишки Гродненской области певцу и композитору Чеславу Немену. Любителям шпионских историй посвящен третий роман "Минской трилогии" Сергея Песецкого. О событиях, правда, детективных, и людях, которые распутывают такие истории, - "Белорусский уголовный розыск". Книга - своего рода наш ответ на сочинения Аркадия Кошко - гения сыска. Он тоже есть в книге. По словам издателей, сейчас в топе продаж нон-фикшн, образовательная и детская литература. И на выставке в Минске были не только книги для юных читателей, но и созданные детьми. И рассматривали их не просто с интересом, а с гордостью. Впрочем, книги сегодня можно было не только читать, но и смотреть на большом экране. Филиалами стали и столичные кинотеатры.
Самые юные читатели увидели на большом экране "Полесских робинзонов" и "Шляхтича Завальню". Экранизацию романов белорусских писателей можно посмотреть до конца недели.
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