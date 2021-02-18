В Минске открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка

Самый ожидаемый фестиваль современных фолиантов. В эти минуты в "БелЭкспо" официально открывается XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент.



"Символично, что центральным экспонентом нынешнего форума выступает Содружество Независимых Государств. В год 30-летия этой авторитетной международной организации Беларусь председательствует в Содружестве. Минск всегда был и остается принципиальным приверженцем созидательного сотрудничества и всесторонней интеграции на постсоветском пространстве. Знаковые издания государств - участников СНГ, представленные на выставке, призваны содействовать укреплению гуманитарных связей наших стран и народов", - говорится в приветствии.





"Домашняя библиотека" СНГ - центральный экспонент

Центральную экспозицию от СНГ оформили в домашнем стиле. Интерьеры гостиной - победителям международного конкурса "Искусство книги", комната - для разговоров тет-а-тет с современными писателями. Здесь и импровизированная кухня. Организаторы собрали максимум белорусских книг, отпечатанных за 2020 год. Это около 8 тысяч. Новую литературу презентуют и два десятка стран. Всего на пространстве выставочного центра представлены почти три сотни островков издательств.

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