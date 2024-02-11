3.73 BYN
В Минске открылись сразу две фотовыставки в рамках проекта "Дорогой Мастера"
В рамках проекта "Дорогой Мастера", посвященного Евгению Козюле, в Минске открылись сразу две фотовыставки: "Тихие истории" и персональная экспозиция Анатолия Кухарчука под названием "Крик птицы". Представлены разноцветные пейзажи, натюрморты в контрасте с черно-белыми снимками. Оценить достоверность передачи образов через фотоснимки можно до 3 марта.
В праздничной атмосфере и под аккомпанемент джазовых инструментов ценители фотографического искусства собрались для знакомства с личной историей фотографов из Беларуси.
Экспозиция под эгидой проекта "Дорогой Мастера" объединила полсотни фотохудожников. Среди участников как начинающие фотографы, так и профессионалы своего дела. На обозрение публики представлены работы из авторских проектов членов старейшего клуба фотолюбителей Беларуси. Это "негромкие" фотоистории, которые скрываются за разноцветным пейзажем и черно-белым портретом. Многие фототворцы ориентируются на творческое кредо известного деятеля белорусской фотографии Евгения Козюли, который в свое время основал самодеятельный народный коллектив.
Он однажды сказал, что "кричащие фотографии не трогают". То есть эти фотографии "тихие", они глубокие по своему смыслу и содержанию. В этом идея. А вторая выставка, которая открылась в рамках этой большой, - это персональная выставка одного из членов фотоклуба Анатолия Кухарчука. Представлены 52 фотографии, которые составляют календарь. Черно-белые фотографии разделены на четыре главы, которые олицетворяют четыре поры года или четыре этапа жизни человека. Каждая глава сопровождается авторскими комментариями.
Свои работы представили авторы разных поколений, социальных групп, работающие в различных фотографических жанрах и техниках. Сегодня фотография занимает одно из ключевых мест в современной массовой культуре и по праву считается одним из изобразительных видов искусств. Фотоснимки - тихие истории или повествования, которые написаны самим временем. Остановить мгновение одной кнопкой и показать свое творение миру осмелятся немногие - лишь истинные фотографы.