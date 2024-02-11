Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске открылись сразу две фотовыставки в рамках проекта "Дорогой Мастера"

В рамках проекта "Дорогой Мастера", посвященного Евгению Козюле, в Минске открылись сразу две фотовыставки: "Тихие истории" и персональная экспозиция Анатолия Кухарчука под названием "Крик птицы". Представлены разноцветные пейзажи, натюрморты в контрасте с черно-белыми снимками. Оценить достоверность передачи образов через фотоснимки можно до 3 марта.

В праздничной атмосфере и под аккомпанемент джазовых инструментов ценители фотографического искусства собрались для знакомства с личной историей фотографов из Беларуси.

Экспозиция под эгидой проекта "Дорогой Мастера" объединила полсотни фотохудожников. Среди участников как начинающие фотографы, так и профессионалы своего дела. На обозрение публики представлены работы из авторских проектов членов старейшего клуба фотолюбителей Беларуси. Это "негромкие" фотоистории, которые скрываются за разноцветным пейзажем и черно-белым портретом. Многие фототворцы ориентируются на творческое кредо известного деятеля белорусской фотографии Евгения Козюли, который в свое время основал самодеятельный народный коллектив.

Он однажды сказал, что "кричащие фотографии не трогают". То есть эти фотографии "тихие", они глубокие по своему смыслу и содержанию. В этом идея. А вторая выставка, которая открылась в рамках этой большой, - это персональная выставка одного из членов фотоклуба Анатолия Кухарчука. Представлены 52 фотографии, которые составляют календарь. Черно-белые фотографии разделены на четыре главы, которые олицетворяют четыре поры года или четыре этапа жизни человека. Каждая глава сопровождается авторскими комментариями.
Юлия Ковалева, завотделом Музея истории города Минска

Свои работы представили авторы разных поколений, социальных групп, работающие в различных фотографических жанрах и техниках. Сегодня фотография занимает одно из ключевых мест в современной массовой культуре и по праву считается одним из изобразительных видов искусств. Фотоснимки - тихие истории или повествования, которые написаны самим временем. Остановить мгновение одной кнопкой и показать свое творение миру осмелятся немногие - лишь истинные фотографы.