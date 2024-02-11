В Минске открылись сразу две фотовыставки в рамках проекта "Дорогой Мастера"

Он однажды сказал, что "кричащие фотографии не трогают". То есть эти фотографии "тихие", они глубокие по своему смыслу и содержанию. В этом идея. А вторая выставка, которая открылась в рамках этой большой, - это персональная выставка одного из членов фотоклуба Анатолия Кухарчука. Представлены 52 фотографии, которые составляют календарь. Черно-белые фотографии разделены на четыре главы, которые олицетворяют четыре поры года или четыре этапа жизни человека. Каждая глава сопровождается авторскими комментариями.

Юлия Ковалева, завотделом Музея истории города Минска