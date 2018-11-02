В Минске открылся фестиваль "Лістапад"

Главное кинособытие осени - юбилейный "Лістапад" - стартовало. В эти минуты в кинотеатре "Центральный" проходит пресс-показ фильма "Холодная война" Павла Павликовски. А уже вечером в кинотеатре "Москва" состоится торжественная церемония открытия XXV Минского международного фестиваля. По красной дорожке пройдут члены жюри, создатели фильмов и почетные гости "Лістапада" Светлана Немоляева и Рустам Сагдуллаев. По традиции на сцене будет вручен приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".