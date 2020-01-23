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В Минске открывается Неделя памяти жертв холокоста
Cегодня в Минске официально откроют Неделю памяти жертв холокоста. Одно из главных событий - экспозиция картин о жизни еврейских местечек до и во время войны. 19 сюжетов маслом представит белорусский художник Юрий Крупенков. В галерее "Университет культуры" большая часть серии "Страницы памяти. Мое местечко", работа над этим проектом длится более 25 лет. На холстах собирательные образы белорусских деревень. Например, костел и православная церковь в Видзах, синагога в Гродненской области и жанровые сцены из еврейского быта. Сюжеты основаны на документальных повестях и рассказах.
К выставке подготовили лимитированное издание открыток с еврейскими местечками
Картины из этой серии увидят в Гродно и Гомеле. Специально к выставке совместно с Организацией Объединенных Наций подготовили лимитированное издание открыток с еврейскими местечками. Сегодня их получат гости экспозиции - представители еврейских общин России, Украины и Израиля.
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