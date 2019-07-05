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В Минске отметили День вышиванки


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Гости праздника также смогли насладиться уникальными танцами и песнями народов Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Кореи, Туркменистана, а также Турции и Украины.

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