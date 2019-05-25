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В Минске побывали представители французской Гранд-опера

Парижский вояж. В Минске побывали представители французской Гранд-опера и познакомились с нашим Большим театром и его искусством. Советник директора одного из самых известных театров оперы и балета в Европе Пьер-Франсуа Эклен высказал заинтересованность в проведении мастер-классов между коллегами, а также гастрольной деятельностью. А заведующий балетной труппой Флавьен Маглиа признался, что давно мечтал побывать на родине Марка Шагала и Леона Бакста.

Высокие гости из Опера Гарнье оценили балет "Лауренсия" в белорусском Большом театре, а также посетили нашу хореографическую гимназию-колледж.

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