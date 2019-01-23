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В Минске подвели итоги Международного мастер-класс-конкурса "Зимние грезы"
Русская клаcсика по-латиноамерикански! В Минске в Доме радио подвели итоги Международного мастер-класс-конкурса "Зимние грезы". На протяжении пяти дней участники - а это 12 дирижеров из Испании, Италии, Мексики и Колумбии - управляли Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании. Победителя выбирали сами музыканты. Им стал участник из Испании Хосе Мигель Ласкурайн. Он будет приглашен для совместного концерта с нашим оркестром.
Конкурс окончен, но работа не прекращается. Сегодня Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании приступит к записи литургической программы с дирижером одного из кафедральных соборов Испании. После этого предстоит и совместная работа нашего коллектива с дирижером Национального симфонического оркестра Парагвая.
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