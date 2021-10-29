В Минске подводят итоги десятого республиканского творческого конкурса "АрхНовация - 2021"

Архитектура будущего в акварели, глине и скульптурных композициях. В столице подводят итоги десятого республиканского творческого конкурса "АрхНовация - 2021". Его участники - жители разных городов Беларуси в возрасте от 4 до 20 лет.



В этом году основная тема работ - "Города будущего".

На суд жюри представлено более полутысячи работ, в том числе фотоснимки и видеоролики.