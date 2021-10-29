ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Минске подводят итоги десятого республиканского творческого конкурса "АрхНовация - 2021"

Архитектура будущего в акварели, глине и скульптурных композициях. В столице подводят итоги десятого республиканского творческого конкурса "АрхНовация - 2021". Его участники - жители разных городов Беларуси в возрасте от 4 до 20 лет.

В этом году основная тема работ - "Города будущего".
На суд жюри представлено более полутысячи работ, в том числе фотоснимки и видеоролики.

Кроме изображений каменных джунглей, на выставке немало пейзажей и портретов. Итоги совместного проекта Министерства архитектуры и строительства и Национального центра художественного творчества детей и молодежи подведут в онлайн-формате до конца недели. Выставка-конкурс продлится до 20 ноября.

Другие новости культуры:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все