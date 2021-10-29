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В Минске подводят итоги десятого республиканского творческого конкурса "АрхНовация - 2021"
Факт
Архитектура будущего в акварели, глине и скульптурных композициях. В столице подводят итоги десятого республиканского творческого конкурса "АрхНовация - 2021". Его участники - жители разных городов Беларуси в возрасте от 4 до 20 лет.
В этом году основная тема работ - "Города будущего".
На суд жюри представлено более полутысячи работ, в том числе фотоснимки и видеоролики.
Кроме изображений каменных джунглей, на выставке немало пейзажей и портретов. Итоги совместного проекта Министерства архитектуры и строительства и Национального центра художественного творчества детей и молодежи подведут в онлайн-формате до конца недели. Выставка-конкурс продлится до 20 ноября.
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