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В Минске представили экспозицию редких икон из Музея древнебелорусской культуры
Искусство, понятное без слов. В Музее истории белорусской литературы открылась выставка, не совсем характерная для заведения. Экспозиция редких икон из Музея древнебелорусской культуры демонстрирует многогранность творческого и духовного мира человека. На выставке представлены святые иконы, которые являются исторической и культурной ценностью. Подробнее - Наталья Бордиловская.
Выставка посвящена одному из центральных христианских праздников - Крещению. И начало экспозиции, ее же доминанта - икона неизвестного автора первой половины 19 столетия "Крещение в Иордании". Икона исходит из Витебщины. В общем, большинство представленных работ - из Западной Беларуси, и большинство создателей сакральных произведений - анонимы. Для искусствоведов - большая находка, если на полотне есть датирование и авторская пометка произведения. Для белорусской иконописи это нечастый случай, но такую работу экспозиция представляет. Вот "Анна обучает Марию" - образ будущей Богородицы, когда она была маленькой девочкой и сидела на ручках у своей матери.
Икону из церкви Коматова на Гродненщине написал Юстин Кранц. Год 1797. На отворотах остальных икон больше отметок дарителей. Вот икона Александра Невского - подарок Черновицкой церкви, сделанный крестьянами по поводу отмены крепостного права. Заказан и принесен в храм в 1863 году. Матерь Божия Пожайская - дар великолитовских аристократов. Евангельские сюжеты... Образы христианских святых... Самый большой и богатый раздел выставки посвящен Божией Матери.
Музей древнебелорусской культуры редко когда собирает, тем более - вывозит за пределы своих залов богородичные "жемчужины", но здесь исключение. В зале литературного музея и списки самых знаменитых икон Матери Марии. Самая древняя икона здесь от первой половины 17 столетия - из Ивьевского района Гродненской области. Типичный пример влияния на белорусскую иконопись европейского искусства. Впрочем, в таком же составе выставка уже путешествовала по Европе.
Проект литературного и музея старобелорусского - первый, но не последний. На год запланированы еще три совместные выставки - к Пасхе, Дню Независимости Беларуси и Покрова Богородицы (Дня Матери).
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