В Минске презентовали литографии французского художника Анри Тулуз-Лотрека

Филиал "Мулен Руж" временно открыт в галерее Михаила Савицкого. В Минск впервые доставили оригинальные литографии мастера Тулуз-Лотрека. Выставку репортажных зарисовок и закулисья парижского Монмартра собирали москвичи из приватных европейских коллекций. Доступ к премиум-показу только тем, кому "18+". Тулуз-Лотрек - представитель творческой элиты Парижа 19 столетия, близкий друг Ван Гога и первый пиарщик всемирно известного французского кабаре.