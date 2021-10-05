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В Минске презентовали литографии французского художника Анри Тулуз-Лотрека
Филиал "Мулен Руж" временно открыт в галерее Михаила Савицкого. В Минск впервые доставили оригинальные литографии мастера Тулуз-Лотрека. Выставку репортажных зарисовок и закулисья парижского Монмартра собирали москвичи из приватных европейских коллекций. Доступ к премиум-показу только тем, кому "18+". Тулуз-Лотрек - представитель творческой элиты Парижа 19 столетия, близкий друг Ван Гога и первый пиарщик всемирно известного французского кабаре.
Тулуз-Лотрек - в дуэте с тремя десятками белорусских мастеров. Их эпатажные работы доступны для покупки.
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