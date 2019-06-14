К Европейским играм в Минске презентовали работу предположительного авторства Казимира Малевича. "Человека с лопатой", изображенного маслом в 20-х годах прошлого века, хранили в Историко-археологическом музее Гродно. Накануне его впервые показали в Национальном центре современных искусств вместе с авангардными картинами белорусских мастеров. Десятки полотен -из коллекций центра или предоставлены художниками лично. Экспозиция стала частью проекта "Европейские игры -европейское искусство" и будет работать до 1 сентября.