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В Минске презентовали работу предположительного авторства Казимира Малевича
К Европейским играм в Минске презентовали работу предположительного авторства Казимира Малевича. "Человека с лопатой", изображенного маслом в 20-х годах прошлого века, хранили в Историко-археологическом музее Гродно. Накануне его впервые показали в Национальном центре современных искусств вместе с авангардными картинами белорусских мастеров. Десятки полотен -из коллекций центра или предоставлены художниками лично. Экспозиция стала частью проекта "Европейские игры -европейское искусство" и будет работать до 1 сентября.
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