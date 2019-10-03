В Минске продолжается фестиваль документального кино "Евразия.DOC"

Сегодня представили фильм о Дарье Домрачевой из большого цикла "Женщины и спорт". Автор и ведущая картины - наша коллега Анна Эйсмонт. В гости к знаменитой спортсменке съемочная группа отправилась в ноябре прошлого года по личному приглашению Домрачевой и ее семьи. Место съемок - горнолыжный курорт Норвегии. К слову, двери своего дома звезды мирового биатлона - Домрачева и Бьорндален - впервые открыли для журналистов. Кроме этого, в фильме личные фото, архивные кадры соревнований и больших побед нашей Даши.