В Минске продолжают конструировать сцену детского "Евровидения"

Художник-постановщик телешоу отправит зрителей и участников в открытый космос. Подмостки оформят в солнечную систему. Сцена будет не одна, а две. Такое решение гармонирует с логотипом и слоганом конкурса - "Зажигай!". Эту функцию на себя возьмут более тысячи осветительных приборов. Так называемый шоу-свет уже прибыл. С его помощью у представителей 20 стран-участниц будет свой световой сценарий.