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В Минске продолжают конструировать сцену детского "Евровидения"

За этой стройкой наблюдают миллионы поклонников детского "Евровидения". В Минске продолжают конструировать сцену конкурса.

Художник-постановщик телешоу отправит зрителей и участников в открытый космос. Подмостки оформят в солнечную систему. Сцена будет не одна, а две. Такое решение гармонирует с логотипом и слоганом конкурса - "Зажигай!". Эту функцию на себя возьмут более тысячи осветительных приборов. Так называемый шоу-свет уже прибыл. С его помощью у представителей 20 стран-участниц будет свой световой сценарий.

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