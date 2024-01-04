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В Минске проходит финал республиканской выставки-конкурса "Лед. Цветы. Фантазия" - посетить можно до 20 января
Мифические фитодраконы, соломенные рождественские украшения, изысканные платья из сухих цветов и растений. Флористические композиции юных дизайнеров со всей страны объединил конкурс "Лед. Цветы. Фантазия".
В этом году впервые на выставке демонстрируется новогодняя экоодежда. Фитоателье Минской области представили умельцы из Солигорска. Лепестки гортензии стали колоритным акцентом на шикарном платье из кринолина. Авторский букет из ажурной дубовой листвы дополнил сказочный образ. Мастера представили и традиционные зимние сюжеты. Одних только новогодних деревьев в мини- и макси-форматах предложено 80 неповторимых вариантов. А главному символу наступившего года - дракону - посвятили полсотни флористических работ.
Новогодние деревья, рождественские венки, объемные панно сделаны преимущественно из природных материалов: коры, сухих растений, шишек, веток деревьев и сухофруктов. Более 20 лет дизайнеры экспонируют свои ароматные авторские коллекции в Республиканском центре экологии и краеведения. Пока жюри подводит итоги конкурса, до 20 января еще можно оказаться в фитосказке.
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